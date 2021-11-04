台股開盤上漲36點 台積電開平盤

台股今(4)日開盤上漲36.12點，開盤指數17,158.28點；台積電（2330）開平盤，開盤價592元。

周三(3日)美股四大指數收盤再度收漲創新高，漲幅0.29~1.16%，以費半指數漲幅1.16%最大。

第一金投顧說， 美國聯準會正式宣布將開始縮減購債，縮減購債初期的步調為每月減少購買100億美元公債及50億美元MBS，11月聯準會將購買700億美元公債及350億美元MBS,12月將購買600億美元公債及300億美元MBS。

聯準會聲明稿中對通膨的評估由「大多反映暫時性因素」改為「預料應是暫時性因素」，並暗示供應鏈瓶頸仍對經濟前景帶來風險。美股在聯準會主席 Jerome Powell 於記者會發表鴿派談話後明顯彈升，漲勢集中在對利率較敏感的成長股及小型股。

聯準會主席記者會重點包含：重申縮減購債與升息時間點並無直接關聯、縮減購債的速度可以加快也可以放慢、供應鏈恢復正常的時間點非常不確定、就業與勞動參與率仍有改善空間、目前通膨並非由薪資成長帶動、每個人對「暫時性」的解讀各有差異。

群益投顧說，大盤指數處3日、12日線之上短期均線偏多格局，但周二攻半年線放量明顯拉回，顯示半年線之上存頗重賣壓。投機氛圍偏濃概念股轉震盪，業績與基期補漲股相對轉強，近日市場風險意識有轉增態勢；預期強勢股將輪動加速，擇強守技術面操作應對。