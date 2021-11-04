快訊

基隆至八堵段「廢台鐵換基捷」惹議 王國材急滅火：10年後再決定

酒店女設局殺富男友 父母與弟涉嫌重大也遭聲押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股開盤上漲36點 台積電開平盤

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股今(4)日開盤上漲36.12點，開盤指數17,158.28點；台積電（2330）開平盤，開盤價592元。

周三(3日)美股四大指數收盤再度收漲創新高，漲幅0.29~1.16%，以費半指數漲幅1.16%最大。

第一金投顧說， 美國聯準會正式宣布將開始縮減購債，縮減購債初期的步調為每月減少購買100億美元公債及50億美元MBS，11月聯準會將購買700億美元公債及350億美元MBS,12月將購買600億美元公債及300億美元MBS。

聯準會聲明稿中對通膨的評估由「大多反映暫時性因素」改為「預料應是暫時性因素」，並暗示供應鏈瓶頸仍對經濟前景帶來風險。美股在聯準會主席 Jerome Powell 於記者會發表鴿派談話後明顯彈升，漲勢集中在對利率較敏感的成長股及小型股。

聯準會主席記者會重點包含：重申縮減購債與升息時間點並無直接關聯、縮減購債的速度可以加快也可以放慢、供應鏈恢復正常的時間點非常不確定、就業與勞動參與率仍有改善空間、目前通膨並非由薪資成長帶動、每個人對「暫時性」的解讀各有差異。

群益投顧說，大盤指數處3日、12日線之上短期均線偏多格局，但周二攻半年線放量明顯拉回，顯示半年線之上存頗重賣壓。投機氛圍偏濃概念股轉震盪，業績與基期補漲股相對轉強，近日市場風險意識有轉增態勢；預期強勢股將輪動加速，擇強守技術面操作應對。

延伸閱讀

台積電ADR奮力拉回平盤 日月光、聯電小漲

聯準會11月決策會重點

鮑爾：對升息保持「耐心」 通膨估明年下滑

台積電兩協力廠 完成在美布局

相關新聞

航空股高飛 5檔航運股居個股成交前十大

航運股聚集人氣，今（4）日占大盤成交比重超過3成，除了貨櫃股之外，航空股高飛，也是人氣焦點，長榮航（2618）、華航（2...

台股可望受美股收漲的激勵 三指標影響股市疊疊樂

美國聯準會決策出爐，美股收高且續創歷史新高，法人對於今(4)日台股走勢表示樂觀看法，但也提醒投資人觀察美債殖利率、美元指...

基因技術精準預防治療 國泰基因免疫革命ETF開募

癌症高居國人十大死因第一名，隨基因技術大幅進展及近年費用降低，採基因檢測找出體內隱藏的致癌基因，這種積極防範健康風險的預...

台股開盤上漲36點 台積電開平盤

台股今(4)日開盤上漲36.12點，開盤指數17,158.28點；台積電（2330）開平盤，開盤價592元。

對沖基金 傳聯手做空台股

近兩個月聯電、力成等半導體股股價表現弱勢，引起市場臆測，昨（3）日民進黨立委邱志偉在立院財委會質詢時，揭露多家國際大型對...

貨櫃三雄領漲 成交量近三成

美聯準會（Fed）利率決策出爐前夕，外資昨（3）日連二買，配合自營商、中實戶等內資穩盤，盤面電子、傳產攻守易位，尤其是貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。