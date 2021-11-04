台股可望受美股收漲的激勵 三指標影響股市疊疊樂

美國聯準會決策出爐，美股收高且續創歷史新高，法人對於今(4)日台股走勢表示樂觀看法，但也提醒投資人觀察美債殖利率、美元指數及美股走勢等三指標對台股後續的影響。

今日清晨收盤的台指期夜盤表現，台指期近月合約收17,219點，上漲128點，成交量30,184口；電子期收盤820點，上漲5.85點，成交量425口。

群益投顧董事長蔡明彥說，聯準會新出爐的決策符合市場先前預測，美股也收高，顯示股市先前的下跌已反映利空，這項決策出爐被視為利空出盡，美股昨日由黑翻紅；台股也可望受到美股激勵而走揚，觀察銀行存放比水準及保單解約狀況，透露可流往台股的資金仍相當充沛。

蔡明彥表示，位在16,500點附近的年線支撐力強，應可望在今年帶來下檔支撐，技術面上，台股向上攻堅會遇到下降趨勢線約位在17,250點，能否突破站上還要再觀察多頭力道。

第一金投顧董事長陳奕光說，聯準會決策符合市場預測，台股今日可望繼續受到美股上漲的帶動激勵，可留意金融類股走勢，因為未來還是可能升息之下，利差帶來的獲利將對金融股有正面效應。

不過，陳奕光表示，聯準會的決策等於啟動貨幣政策新措施，未來對股市中長期影響不得不關注，就像股市是玩具遊戲疊疊樂一樣，聯準會新措施先抽掉一塊積木，對股市還不致有太大影響，但後續再抽就可能衝擊股市；接下來要關注美債殖利率是否衝高、美元指數是否急漲及美股拉回修正幅度，作為研判台股走勢可能的變化。

美債殖利率可注意2年美國公債殖利率是否衝高到0.5，留意資金是否由股轉債。美股道瓊指數已在36,000點，如拉回修正一成是3,600點，台股指數也在17,000點之上，如也拉回修正一成，指數點數變化也很驚人，所以，投資人在樂觀中還是要謹慎且注意風險。