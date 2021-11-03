雙11打頭陣 法人提醒掌握年底消費趨勢財

11月消費旺季到來，全球瘋網購！雙11即將登場，為了搶攻疫後爆買潮，各家業者皆祭出各式優惠與預購活動，保德信投信指出，以中國雙11活動來看，去年天貓平台活動開跑第一個小時，逾千家品牌成交金額即超過全年度水準，而今年在預購、多重優惠等活動加持下，有望改寫新高紀錄；除了亞洲市場，歐美的黑色星期五（Black Friday）和網路星期一（Cyber Monday）也將接棒登場，可望進一步挹注消費力道。

保德信全球消費商機基金經理人楊博翔表示，第四季向來是年底消費旺季，11月開始全球又有一連串的網路購物潮，特別是亞洲的雙11、歐美的黑色星期五、網路星期一、感恩節購物，此外，一路到年底還有耶誕、新年等重要消費節慶，帶動S&P非必需消費股指數歷年11月的表現往往優於S&P500。統計顯示，近10年S&P500指數平均上漲2.72%，遜於S&P非必需消費股指數的3.2%表現。

楊博翔說，全球主要國家就業市場出現結構性好轉，薪資絕對值相較過往提升，個人可支配所得增加，全球的購買力已經從日常用品延伸至非必須消費等奢侈品，也讓萬事達等企業預期今年第四季的假期網購銷售數據，年增幅上看成長15%。

楊博翔指出，研究報告顯示，今年美國電商平台缺貨商品的數量較去年激增172%，其中以服裝的缺貨比率最高，其次是運動用品、嬰兒用品和電子產品，且目前仍有約77艘貨櫃、總價值約240億美元的商品滯留在加州港灣等待卸貨。另外，因應年底購物旺季，電商龍頭亞馬遜宣布將於美國境內僱用15萬名臨時工，確保耶誕購物季的大量包裹及時派送，反映線上消費趨勢已形成主流，預期隨就業市場逐步恢復，包括亞馬遜在內等電商平台，將展現爆發性成長。

隨著網購成長趨勢鮮明，楊博翔表示，電子商務結合科技所帶動的新消費趨勢，不僅能搶占既有消費市場，且透過龐大用戶數、資本與科技優勢，業外拓展新業務能力也相當值得留意，建議投資人不妨透過消費產業型基金，掌握年底的消費趨勢財。