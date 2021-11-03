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貨櫃三雄價量齊揚 台股終場上漲56點收在17,122點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股今(3)日收盤上漲56點，收盤指數17,122.16點，成交量億3,260.99元；台積電（2330）收平盤，收盤價592元。

運輸股今日獲買盤湧進，成交占大盤比重近三成，貨櫃三雄展現強勢，成交金額居今日大盤前三名，漲幅超過5％，股價逼近季線反壓；台驊（2636）及東森（2614）亮燈漲停，類股指數漲幅超過4%。

今日電子股占大盤成交比重降至56%左右，先前強勢股出現拉回修正，欣興（3037）、智原（3035）、愛普（6531）、世界（5347）等股跌幅較大；成交金額大且呈強勢者有：漢磊（3707）、鈺創（5351）、景碩（3189）、美琪瑪（4721）、台半（5425）、技嘉（2376）及康普（4739）。

第一金投顧表示，本周電子產業將開始面臨10月營收陸續公布和聯準會舉行會議的壓力，引發了一波獲利了解的賣壓。這波反彈熱潮以櫃買市場中小型股最為活潑，漲幅驚人，但爆出大量回檔；將觀察多頭是否能守住櫃買指數大量低點，若未能守住,須留意櫃買市場指數進一步轉弱的風險，個股宜盡速汰弱留強。

櫃買指數 台積電

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