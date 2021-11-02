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元宇宙概念發酵 投信聚焦顛覆式創新投資機會

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

元宇宙（metaverse）話題近來成為投資市場關注焦點，以顛覆式創新（Disruptive Innovation）為概念的主題式投資成為投資人的新金脈，投信業者表示，顛覆者的崛起往往造成產業規則改變，進而創造新經濟價值，可望帶來投資機會。

在新冠疫情的催化下，全球邁入改變愈發加速的大顛覆時代。路博邁投信總經理陳正芳表示，全球經濟已從過去由主要國家或產業帶動，逐漸轉由各種趨勢所驅動，而顛覆式創新是當中最具影響力的主題之一。回顧1995年時，S&P 500指數中的企業平均停留在指數的時間為30年，到了2015年縮短成25年，預期到2025年，將再進一步縮短為約15年。顯示企業必須要不停創新或轉型尋求突破得以延續。

顛覆式創新不僅成為全球企業勝出的命脈，更是投資人的新金脈，11月15日募集的路博邁顛覆式創新股票基金，是國內第一檔專注投資於顛覆式創新企業的投信基金，路博邁顛覆式創新股票基金經理人王昱如說，顛覆式創新的力量正在加速，全球現正面臨各項創新技術的拐點，轉換至投資上，其實就是各種甜蜜點可期。

王昱如表示，過去由科技股一枝獨秀的局面近年也出現轉變，由科技創新所產生的動能正擴及至其它產業，推動各領域革新。因此，顛覆者企業絕非科技產業專屬，精準醫療、金融科技、寵物經濟、社群電商甚至永續環境等，都是顛覆式創新的投資主題。

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