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元宇宙拉回台股收跌2.27點 三大法人賣超2.31億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股今（2）日開高走低，元宇宙、車電股漲多拉回。圖／本報資料照片
台股今（2）日開高走低，元宇宙、車電股漲多拉回。圖／本報資料照片

台股今（2）日開高走低，元宇宙、車電股漲多拉回，指數盤中震盪超過200點，終場收17,065.97點，下跌2.27點，成交量3,872.15億元；三大法人賣超2.31億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超19.61億元，投信賣超8.53億元，自營商賣超（合計）13.39億元，其中自營商（自行買賣）買超2.93億元，自營商（避險）賣超16.32億元。

台股早盤以17,094.42點開高，一度拉升至17,237.09點，站上各均線，盤中元宇宙概念股拉回，宏達電開高走低，收跌5.4%，車用電子概念股也拉回修正，近期強勢股走弱，拖累大盤表現，指數由紅翻黑，低點曾達17,026.63點，終場收17,065.97點。

自營商 台股

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