台股開高走低 法人盤點Q4主流類股

台股今天開高走低，早盤一度來到1萬7237點，但隨著逢高調節影響，終場回到平盤附近，小跌2.27點、跌幅0.01%，收在1萬7065點，成交量3879.37億元，距離半年線、收復全數均線僅一步之遙。

保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，近期在企業財報亮眼，以及元宇宙、電動車等題材激勵之下，美股多頭號角再度響起，不少國際市場跟進反彈，也帶動台股電子指數表現強勢，順利站回所有均線，金融指數則是位於月線附近，僅有傳產指數相對弱勢，距離季線、半年線仍有一段差距。

廖炳焜表示，進一步來看，自10月中旬以來，資金除回流科技股，ABF載板、矽智財（IP）與元宇宙相關概念股更成為盤面焦點，讓期間表現最佳的就屬科技股中的電子零組件與光電類，包括分別大漲10.22%、7.05%，電子股成交比重也連續11個交易日高於六成之上，甚至一度來到逾七成的水準，而航運股則出現跌深反彈行情，同期間上漲5.71%。

廖炳焜說，雖然聯準會啟動QE縮減仍為年底前市場變數，不過在美股多頭力挺之下，預期台股將呈現高檔區間震盪，而明年能維持業績高度成長、具題材性的相關類股，包括科技股中的半導體與IC設計、高速傳輸、5G伺服器、資料中心、電子紙，以及傳產原物料、消費概念股、汽車、東南亞疫情受害股等，預計將成為第四季台股投資主流。