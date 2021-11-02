快訊

境外增3突破性感染 她完整混打「2AZ＋2BNT」仍確診

我青少年BNT心肌炎為美2倍 指揮中心將討論是否打二劑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股開高走低 法人盤點Q4主流類股

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台股今天開高走低，早盤一度來到1萬7237點，但隨著逢高調節影響，終場回到平盤附近，小跌2.27點、跌幅0.01%，收在1萬7065點，成交量3879.37億元，距離半年線、收復全數均線僅一步之遙。（本報系資料庫）
台股今天開高走低，早盤一度來到1萬7237點，但隨著逢高調節影響，終場回到平盤附近，小跌2.27點、跌幅0.01%，收在1萬7065點，成交量3879.37億元，距離半年線、收復全數均線僅一步之遙。（本報系資料庫）

台股今天開高走低，早盤一度來到1萬7237點，但隨著逢高調節影響，終場回到平盤附近，小跌2.27點、跌幅0.01%，收在1萬7065點，成交量3879.37億元，距離半年線、收復全數均線僅一步之遙。

保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，近期在企業財報亮眼，以及元宇宙、電動車等題材激勵之下，美股多頭號角再度響起，不少國際市場跟進反彈，也帶動台股電子指數表現強勢，順利站回所有均線，金融指數則是位於月線附近，僅有傳產指數相對弱勢，距離季線、半年線仍有一段差距。

廖炳焜表示，進一步來看，自10月中旬以來，資金除回流科技股，ABF載板、矽智財（IP）與元宇宙相關概念股更成為盤面焦點，讓期間表現最佳的就屬科技股中的電子零組件與光電類，包括分別大漲10.22%、7.05%，電子股成交比重也連續11個交易日高於六成之上，甚至一度來到逾七成的水準，而航運股則出現跌深反彈行情，同期間上漲5.71%。

廖炳焜說，雖然聯準會啟動QE縮減仍為年底前市場變數，不過在美股多頭力挺之下，預期台股將呈現高檔區間震盪，而明年能維持業績高度成長、具題材性的相關類股，包括科技股中的半導體與IC設計、高速傳輸、5G伺服器、資料中心、電子紙，以及傳產原物料、消費概念股、汽車、東南亞疫情受害股等，預計將成為第四季台股投資主流。

台股 科技股 元宇宙

延伸閱讀

前Alphabet執行董事長認為元宇宙、人工智慧發展伴隨著更大隱憂

台股解盤／元宇宙、低軌衛星還可不可以買？ 法人這麼看

櫃買領先創逾二個月新高 分析師：已連漲13天要小心

凱基投顧看好三利多 台股迎財報上修行情

相關新聞

台股開高走低 法人盤點Q4主流類股

台股今天開高走低，早盤一度來到1萬7237點，但隨著逢高調節影響，終場回到平盤附近，小跌2.27點、跌幅0.01%，收在...

中小型股中箭落馬 台股開高走低力守萬七大關

台股今天開高走低震盪，早盤在美股創新高激勵下衝破半年線17117點，隨後豬羊變色，在賣壓湧現下指數由紅翻黑，盤中震盪超過...

台股收盤下跌2點收17,065點 元宇宙及車電漲多拉回

台股今(2)日收盤下跌2點，收盤指數17,065.97點，成交量3,872.15億元；台積電（2330）收盤上漲2元，收...

下週重量級法說登場 鴻海、和碩、英業達釋展望

近期重量級法說會陸續上場，下週包含鴻海（2317）、和碩（4938）、英業達（2356）法說會均將陸續登場，由於近期包含...

台股解盤／元宇宙、低軌衛星還可不可以買？ 法人這麼看

台股今（2）日開高走低，強勢領漲的元宇宙、低軌衛星、電動車等族群出現壓回，指標股宏達電（2498）盤中翻黑，跌幅近8%，...

櫃買領先創逾二個月新高 分析師：已連漲13天要小心

美股走強的帶動下，近日台股指數跟進，集中市場指數重回所有均線之上，櫃買指數更強勁，今（2）日已寫下逾二個多月新高，不過，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。