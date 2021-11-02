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台股收盤下跌2點收17,065點 元宇宙及車電漲多拉回

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今日收盤下跌2點，收盤指數17,065.97點，成交量3,872.15億元。圖／聯合報系資料照片
台股今日收盤下跌2點，收盤指數17,065.97點，成交量3,872.15億元。圖／聯合報系資料照片

台股今(2)日收盤下跌2點，收盤指數17,065.97點，成交量3,872.15億元；台積電（2330）收盤上漲2元，收盤價592元。台股今日開高走低且爆量，漲多股拉回，後續走勢令人關注。

台股早盤衝高到17,238.09點，上漲168.85點，電子股占大盤成交比重雖七成左右，但個股震盪激烈，元宇宙及車用電子概念股出現拉回修正，宏達電（2498）、威盛（2388）、美琪瑪（4721）、康普（4739）回檔較深，其餘如近期交易熱絡的漢磊（3707）、強茂（2481）、智原（3035）、台半（5425）、愛普（6531）、景碩（3189）及晶宏（3141）等股走勢也疲軟。ABF載板的欣興（3037）、南電（8046）等股相對強勢，世界（5347）及凌陽（2401）成交金額較大且呈上漲。

運輸類股指數今日漲幅超過3%最為強勢，貨櫃三雄走高，華航（2610）及長榮航（2618）也獲買盤資金湧進，漲幅超過4%。化學類股指數今日跌幅超過1%，東聯（1710）、永光（1711）、三晃（1721）、中碳（1723）、中華化（1727）及南寶（4766）等股跌勢較重。

第一金投顧表示，資金追捧的類股仍屬於明年獲利將優於今年的產業,車用、餐飲、電子標籤相關概念股將是市場主流。可以留意車用晶片導線架族群的順德（2351）和界霖（5285）等、車用電池族群的康普和美琪瑪等、車用半導體族群的台半、強茂、德微（3675）和朋程（8255）等；餐飲相關的王品（2727）、美食（2723）、豆府（2752）、瓦城（2729）等;電子紙概念股的元太（8069）、晶宏等。

台股 概念股

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