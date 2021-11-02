台股解盤/元宇宙、低軌衛星還可不可以買? 法人這麼看

台股今（2）日開高走低，強勢領漲的元宇宙、低軌衛星、電動車等族群出現壓回，指標股宏達電（2498）盤中翻黑，跌幅近8%，到底這些強勢股該如何操作？法人認為本波反彈站上下彎的季線，成為技術上賣點，可能是大盤開高走低又出量的原因，11月可以留意振興券及疫情解封族群，但元宇宙、低軌衛星的趨勢未改，只是股價漲多，需等休息整理後才能再攻。

台股今日開高走高，盤中站上各均線，且成交量也有放大，預估成交量超過4,200億元，但是大盤指數卻是開高走低的表現，證券分析師黃漢成認為，本波反彈以來，今日出量，漲多的強勢股拉回，資金有在高檔撤出的跡象，大盤恐將進入休息整理。

他表示，在通膨率高的情況下，要留意的是美國Fed對縮債的速度及幅度會不會高出市場的預期，從早盤電子股占大盤成交比重一度超過8成來看，市場有過熱的跡象，且漲勢輪到晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）、DRAM等補漲股上，也顯示出要留意資金偏向保守的操作。

證券分析師張陳浩認為，大盤今日站上各均線，但當指數遇到下彎的季線時，是技術分析上的賣點，可能是今日大盤出量，開高走低的一個原因，他表示，11月台股將可能是向上整理的表現，在強勢股休息時，布局上可以振興券及疫情解封概念股為首選，包括飯店、餐飲、服飾、航空等。

元宇宙、低軌衛星、電動車題材是近期盤面上聚焦的強勢股，今日都出現壓回的情況，宏達電半個月股價翻了1倍，早盤開高後盤中翻黑，跌幅近8%，多檔元宇宙概念股也是開高走低，低軌衛星的昇達科（3491）、電動車的聚和（6509）等股也是下跌。

黃漢成強調，元宇宙、低軌衛星概念股的趨勢並未改變，在壓回整理後仍可望再往上創高，首選最強指標的宏達電、昇達科，看好在整理過後再創高的機會超過9成，可以小時線作為買進的切入點，觀察當MACD柱狀體在修正後要翻上來時，就是很好的切入點。

張陳浩強調，包括元宇宙、低軌衛星、電動車等強勢股可以在壓回整理後再找買點，另外，可以留意財報佳、位階低的族群，貨櫃股值得觀察，目前已有買盤在布局，等待財報利多的跡象。

黃漢成也表示，電子股之外，傳產股可以留意貨櫃股，以面板為例，股價修正後位階低，加上財報利多，推升股價，貨櫃股也有同樣的跡象，預期包括10月營收，第3季財報都將有不錯，是短線值得留意的標的。