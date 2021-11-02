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櫃買領先創逾二個月新高 分析師：已連漲13天要小心

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

美股走強的帶動下，近日台股指數跟進，集中市場指數重回所有均線之上，櫃買指數更強勁，今（2）日已寫下逾二個多月新高，不過，華南投顧董事長儲祥生提醒，到昨（1）日為止，櫃買指數已連漲13個交易日，領漲的中小型電子股不少個股本益比明顯偏高，提醒投資人高檔還是需留意風險。

美股強勢帶動台股上漲，櫃買指數一路從10月13日的波段低點196.74點，連續上漲13個交易日，今天已是第14天的上漲，以今日早盤的高點220.41點計算，短線的波段漲幅已達12.03%，今日櫃買指數也領先集中市場寫下近二個多月的新高。

雖然台股市場目前仍是多頭走勢，不過，儲祥生認為，櫃買市場的中小型電子股是這一波市場人氣聚集的焦點，包括電動車、元宇宙、新能源題材等股強勢吸引市場資金投入，不少個股波段漲幅早已逾倍，但相對獲利上，這些個股本益比都已有過高的疑慮，儲祥生認為，雖然目前台股集中及櫃買市場都仍處於多頭，但後市仍可能逐漸進入高檔整理或小幅拉回，漲多個股投資人更需留意。

此外，證交所最新統計10月台股新開戶年齡層，以20～30歲占比達47％，若加上19歲以下，合計30歲以下新開戶數達21,004人，占比更高達57％，今年以來20歲至30歲之間成為台股新開戶的最主要年齡層，在台股也形成少年股神的說法。

儲祥生認為，這也是近年來，台股頻創歷史新高之後形成的現象，今年以來先是在航運股拉出一波，近日元宇宙題材也是同樣現象，儲祥生認為，這些較年輕的投資人偏好只鎖定強勢股、集中資金短進短出，對股價有助漲助跌的效果，但也較缺乏風險意識，投資人仍需股價短線過熱。

櫃買指數 台股指數 儲祥生

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