快訊

國防部發布新式14天教召制 這三種單位後備軍人要入列

最後機會你中了嗎？千元國旅券第四周抽籤 6組幸運獎號出爐

凱基投顧看好三利多 台股迎財報上修行情

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
凱基投顧看好三利多
凱基投顧看好三利多

全球金融市場今(2021)年10月初面臨一波修正後，月底隨即出現反彈行情，美股道瓊指數更再創歷史新高。主因是國際五大變數陸續暫歇，包含通膨增溫、美債上限、QE縮減、中國大陸限電、恆大違約等，這些打壓市場情緒的變數當中，除了通膨問題仍可能持續一段時間之外，皆已進入可控範圍。凱基投顧預估，市場將轉而關注企業財報，且預期財報表現正面機率高，有助帶動企業獲利維持上修，並支撐台股多頭表現。

凱基投顧觀察到三大關鍵因素，有助企業財報寫下佳績，一是台積電（2330）的正面財測通常具有領頭羊作用，因台積電釋出優於預期的第3季財報，且第4季展望也達到市場預期的高標，雖然台積電財報佳績主要來自本身的5奈米良率提升速度優於預期，但半導體產業的結構性好轉及整體經濟補庫存需求持續，才是創造台積電營運佳績的重要溫床，因此台積電的正面財測，將帶動台積電以外的整體台股，企業獲利也隨之上修。

凱基投顧預期企業財報季報喜的第二個因素，則來自美國製造業新訂單數據顯示，仍維持高檔擴張，這意味本波自去年第2季以來的補庫存需求尚未到頂，將支撐企業獲利維持上修。

凱基投顧同時也看好塑化、金融股，獲利展望亦有上修空間，塑化股反映國際原油大漲以及新一波供給瓶頸再現，將有助塑化產品利差在未來一至二季時擴大；金融股則受惠殖利率上揚，將有助提升債券收益率與海外放款需求，股價亦有發展潛力。

通膨、美債、QE、限電、恆大五大變數暫歇，市場將轉而關注企業財報，凱基投顧預期，這次財報將以正面機率為大，帶動企業獲利上調並支撐台股多頭表現。建議年底前選股重心，以景氣能見度強勁或擁剛性需求者為佳，如半導體、雲端/資料中心、電動車/汽車電子、綠能、塑化等。

台積電 凱基投顧 財報

延伸閱讀

富邦期貨：美元續強不利台股資金 留意權值股走勢

台積電ADR隨費半創新高之勢上漲 較台北交易溢價7.8%

台股收復萬七 櫃買連13紅

台股放量收復季線 融資餘額增逾40億

相關新聞

台股早盤漲逾百點 台積電開盤上漲4元

台股今(２)日開盤上漲26.18點，開盤指數17,094.42點，早盤一度漲逾百點；台積電（2330）開盤上漲4元，開盤...

美股再創高 台股待長紅突破盤局

美國企業財報持續傳出好消息，帶動美股再創歷史新高，特斯拉（Tesla）大漲逾8%，分析師認為，已在17000點附近盤整數...

台股收復萬七 櫃買連13紅

美國科技股財報表現佳，激勵昨（1）日台股加權指數收復萬七大關與季線，櫃買指數更是在中小電子股人氣匯聚下連13漲，平201...

富邦期貨：美元續強不利台股資金 留意權值股走勢

受到特斯拉飆漲帶動，加上波音領軍，道瓊盤中首次突破36,000點大關，終場美股四大指數收盤均創歷史新高。投資人持續關注聯...

楊金龍：美縮表 台股衝擊小

美國聯準會本周將召開利率決策會議，預期將啟動縮減購債計畫，量化寬鬆政策（ＱＥ）明年可能完全退場，甚至升息時程會提早到明年...

ABF三雄 高盛升目標價

高盛證券指出，明年ABF供不應求的情況恐會進一步加劇，市場低估ABF價格走漲空間，看好南電（8046）、景碩、欣興等AB...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。