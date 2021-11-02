凱基投顧看好三利多 台股迎財報上修行情

全球金融市場今(2021)年10月初面臨一波修正後，月底隨即出現反彈行情，美股道瓊指數更再創歷史新高。主因是國際五大變數陸續暫歇，包含通膨增溫、美債上限、QE縮減、中國大陸限電、恆大違約等，這些打壓市場情緒的變數當中，除了通膨問題仍可能持續一段時間之外，皆已進入可控範圍。凱基投顧預估，市場將轉而關注企業財報，且預期財報表現正面機率高，有助帶動企業獲利維持上修，並支撐台股多頭表現。

凱基投顧觀察到三大關鍵因素，有助企業財報寫下佳績，一是台積電（2330）的正面財測通常具有領頭羊作用，因台積電釋出優於預期的第3季財報，且第4季展望也達到市場預期的高標，雖然台積電財報佳績主要來自本身的5奈米良率提升速度優於預期，但半導體產業的結構性好轉及整體經濟補庫存需求持續，才是創造台積電營運佳績的重要溫床，因此台積電的正面財測，將帶動台積電以外的整體台股，企業獲利也隨之上修。

凱基投顧預期企業財報季報喜的第二個因素，則來自美國製造業新訂單數據顯示，仍維持高檔擴張，這意味本波自去年第2季以來的補庫存需求尚未到頂，將支撐企業獲利維持上修。

凱基投顧同時也看好塑化、金融股，獲利展望亦有上修空間，塑化股反映國際原油大漲以及新一波供給瓶頸再現，將有助塑化產品利差在未來一至二季時擴大；金融股則受惠殖利率上揚，將有助提升債券收益率與海外放款需求，股價亦有發展潛力。

通膨、美債、QE、限電、恆大五大變數暫歇，市場將轉而關注企業財報，凱基投顧預期，這次財報將以正面機率為大，帶動企業獲利上調並支撐台股多頭表現。建議年底前選股重心，以景氣能見度強勁或擁剛性需求者為佳，如半導體、雲端/資料中心、電動車/汽車電子、綠能、塑化等。