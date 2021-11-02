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和碩左攻墨西哥右打元宇宙 股價走高

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

和碩（4938）今（2）日好消息不斷，不僅投資3.32億元增資墨西哥子公司，另外盛傳已久的蘋果旗下首款混合實境（MR）頭戴裝置，可望最快明年推出，獨家拿下代工的和碩可望受惠，直攻元宇宙商機，和碩今日股價開高走揚，股價來到近4個月以來高點。

彭博報導，蘋果旗下首款混合實境（MR）頭戴裝置最快明年推出。市場盛傳，該新品售價可能高達3,000美元左右（約新台幣8.4萬元），是坊間相關產品售價最高，也是蘋果歷來最貴的穿戴裝置，由和碩獨家拿下代工訂單。

此外，和碩昨日也公告，子公司華瑋投資通過投資PEGATRON Mexico S.A. de C.V.，交易總金額約為3.32億元（美金1,189.8萬元），和碩指出，取得目的為公司業務需求之長期投資，據了解，該筆投資為和碩重整墨西哥3C維修廠房，未來也不排除生產包含3C或電動車零組件等產品。今日和碩股價開高，盤中高點來到每股70.90元，日K線站上波段新高。

和碩將於下週11號舉辦法說會，說明第三季營運表現與本季展望，董事長童子賢也在十月底時表示，10月看起來按表操課、四平八穩；第四季雖然還是面臨長短料問題，但「關關難過關關過」，限電也沒有影響整體出貨，狀況還算滿意。

童子賢表示，中國限電個省分規範不同，但和碩多年前開始就配合智慧手機客戶要求使用綠能，雖然還有其他產品線，但整體來看沒有嚴重到影響出貨。

今日不少元宇宙概念股股價拉回，不過和碩股價強勢表態，其他如凌陽（2401）直奔漲停，玉晶光（3406）也小漲2%以上。

和碩

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