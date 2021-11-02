台股早盤漲逾百點 台積電開盤上漲4元
台股今(２)日開盤上漲26.18點，開盤指數17,094.42點，早盤一度漲逾百點；台積電（2330）開盤上漲4元，開盤價594元。
周一(1日)美股四大指數收漲，漲幅介於0.18~1.59%，美股四大指數收盤均創歷史新高。
群益投顧表示，指數持續狹幅波動，中小電子股為盤面焦點，盤面資金匯集電動車、載板、IC設計、矽智財、元宇宙、低軌衛星、綠能等類股。目前大盤指數3、12日均線維持偏多格局，指數持續在17,000點上下百點狹幅波動，權值股表現平平、中小股較獲資金青睞。
群益投顧表示，指數空間雖然不大，但短線技術面持續偏多，仍有利中小型股發揮空間。大盤短多格局改變前，持續關注熱門題材個股，參考短期均線順勢因應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言