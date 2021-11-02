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台股早盤漲逾百點 台積電開盤上漲4元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今日開盤上漲26.18點，開盤指數17,094.42點，早盤一度漲逾百點。本報系資料庫
台股今日開盤上漲26.18點，開盤指數17,094.42點，早盤一度漲逾百點。本報系資料庫

台股今(２)日開盤上漲26.18點，開盤指數17,094.42點，早盤一度漲逾百點；台積電（2330）開盤上漲4元，開盤價594元。

周一(1日)美股四大指數收漲，漲幅介於0.18~1.59%，美股四大指數收盤均創歷史新高。

群益投顧表示，指數持續狹幅波動，中小電子股為盤面焦點，盤面資金匯集電動車、載板、IC設計、矽智財、元宇宙、低軌衛星、綠能等類股。目前大盤指數3、12日均線維持偏多格局，指數持續在17,000點上下百點狹幅波動，權值股表現平平、中小股較獲資金青睞。

群益投顧表示，指數空間雖然不大，但短線技術面持續偏多，仍有利中小型股發揮空間。大盤短多格局改變前，持續關注熱門題材個股，參考短期均線順勢因應。

美股 群益

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