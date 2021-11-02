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小輸無敵？日本政治選擇的「絕對安定」時代

填海造陸7萬多株珊瑚恐遭活埋 協和電廠四接卡關

台指期開盤上漲87點 台積期貨開盤上漲2元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(１)日開盤上漲87點，開盤指數17,167點；台積電期貨近月合約開盤上漲2元，開盤價592元。

受到特斯拉飆漲帶動，加上波音領軍，道瓊盤中首破36,000點大關，終場美股四大指數收盤均創歷史新高。

統一期貨說，周一外資現貨賣超31.96億，期貨淨空單減少1,758口至22,084口，十大交易人與特定法人合計買進1,109口。週選支撐與壓力區落在16,800至17,300之間，P/C Ratio升至1.13，整體籌碼中性看待。

統一期貨說，加權指數目前在月季線之上，挑戰半年線壓力。11月2、3日有Fed的利率決策會議，拜登的基建法案也拚表決過關，加上美股持續公布財報，皆牽動台股後市的走勢。

期貨 美股

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