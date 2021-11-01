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病毒「自我毀滅」致日本疫情急降溫？ 羅一鈞分析原因

中小型股當家 櫃買指數率先突破9月來高點

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

台股今（1）日在美股道瓊、那斯達克、標普等主要指數陸續創下歷史新高激勵下，早盤再度挑戰萬七關卡，其中，櫃買市場以及整體中小族群表現亮麗，在指數緩步墊高下，終場指數上漲80點，收在17,068點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，主計總處將於11月底召開國民所得評審會議修正經濟預測，由於能源價格近期持續大漲，加以躉售物價裡的消費用品連三個月年增率超過4%，且創9年來最高，整體通膨壓力確實已明顯拉高，通膨率（消費者物價漲幅）有可能於月底會往上修，雖然市場預期上修幅度不會超過2%，不過從第3季通膨率2.29%，已經高於預測值2.09%，加上國際能源價格近期的漲勢仍未出現明顯回檔，整體通膨趨勢仍是往上。

此外，聯準會將在周四（4日）將召開11月利率決策會議，後續對於通膨預期也將與縮減QE購債（Taper）的時間表與速率有關，本月通膨與股市將很密切連動。

簡伯儀指出，櫃買指數今日漲幅1.4%，收盤指數已經領先大盤突破9月以來的新高，股價從10月14日以來，日K線多數都是收紅，收黑的天數相對少，相較於集中市場目前股價仍在季線附近上下震盪，整體櫃買市場表現相對較強。

另外，觀察盤中上漲家數與下跌家數來看，不論集中市場或是櫃買市場上漲的家數約下跌家數二倍，且漲停板家數接近50家，代表近期中小股表現相對較有表現空間，因此在大盤目前仍未能有效帶量站穩季線、半年線之前，盤勢仍以中小型題材股表現為主。

通膨 櫃買指數

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