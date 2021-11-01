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台股收復季線及萬七收漲80.83點 三大法人賣超29.78億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股今（1）日開高走高，中小型電子股走強，元宇宙題材持續發燒，盤中一度大漲逾百點，但是金融股、鋼鐵股等走跌，壓縮指數漲勢，終場收17,068.24點，上漲80.83點，成交量3,254.16億元；三大法人賣超29.78億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）31.96賣超億元，投信賣超0.96億元，自營商買超（合計）3.13億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.1億元，自營商（避險）買超5.24億元。

台股早盤以17,021.77點開高，一度拉升至17,119.43點，收復5日線、季線及萬七關卡，盤面上，元宇宙、低軌衛星等題材發燒，相關概念股強漲，電子股為吸金股，電子股成交占大盤比重68.7%，但金融股、鋼鐵股、百貨股等收黑，壓抑指數表現，終場收在17,068.24點，漲幅0.48%。

自營商 鋼鐵股 台股 三大法人

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