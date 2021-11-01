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元宇宙概念股大漲 證交所董事長這麼說

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

元宇宙（Metaverse）話題帶動台股不少相關概念股股價飆漲，證交所董事長許璋瑤今天在立法院表示，元宇宙概念股有宏達電等4、5家，證券市場是反應未來預期，因為預期會有好的發展，股價反映未來狀況，但預期心理若未實現，股價跌下來反而會比較大，因此必須要注意。

台股今天在電子中小型股走強帶動下，指數收漲80點，收在1萬7068點，收復萬七大關和季線1萬7023點。其中近期股價走強的宏達電上漲6.5元、漲幅9.91%，收漲72.1元；若從這一波起漲點10月18日的38.4元推算，股價上漲將近一倍。

立法院財委會今天針對數位貨幣相關議題邀請中央銀行總裁楊金龍、金管會主委黃天牧等相關部會官員報告。立委

羅明才詢問楊金龍知不知道什麼是元宇宙？楊金龍說，元宇宙是虛擬的世界，因為目前實體世界彼此間互動比較少， 因此創造虛擬世界出來，實體可進入這個世界去互動。

應邀備詢的許璋瑤則說，元宇宙是虛擬的概念，和AR、VR有關，台股的元宇宙概念股有宏達電等4、5家。針對近期相關概念股飆漲，他表示，證券市場是反應未來預期，因為預期會有好的發展，股價就反映未來狀況，但預期心理若未實現，價格跌下來反而比較厲害，必須要注意。

元宇宙 概念股 台股

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