電子股吸金 台股上漲80點收17,068點

台股今(1)日收盤上漲80.83點，收盤指數17,068.24點，成交量3,254.16億元；台積電（2330）收平盤。

電子股今日仍是盤面吸金股，電子股成交占大盤比重約七成，光電及電子零件類股指數漲幅接近2%較強；航運類股雖成交占比約15%左右，但類股指數漲幅近2%，在傳產股中的表現最為強勢。

元宇宙及電動車概念股仍是盤面資金追逐標的，宏達電（2498）及威盛（2388）早盤即亮燈漲停，美琪瑪（4721）呈現上揚；近期交易活絡的智原（3035）、漢磊（3707）、強茂（2481）、南電（8046）、技嘉（2376）．世芯-KY（3661）及台達電（2308）等股的成交金額大且股價表現強勢。傳產股中的貨櫃三雄今日再度持續反彈走勢之外，航空雙雄的華航（2610）與長榮航（2618）也量價俱揚

第一金投顧表示，操作上，近期密集台股法說周，各家公司仍是宣稱終端需求雖有不如之前狂熱的現象，但產能仍是供不應求，顯示市場即便悲觀的第4季庫存調整預期又要延後發生；因此，第3季財報亮眼、先前的股價低基期和美股仍處於創高的情形下，台股近日上演強勁的反彈秀。

第一金投顧表示，台股後續站穩季線指日可期，關鍵是隨著財報陸續公布後，台股即將進入財報空窗期和2022年作夢的季節。