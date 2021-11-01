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日亞化主導營運 光磊股價創21年新高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

光磊（2340）董事會日前已由日亞化全面主導，光磊已納入日亞化集團內，市場法人也看好，未來在日亞化主導下，光磊在感測半導體發展、高端技術及人才互相交流都可望有更好的展望，在未來營運體質及前景受到看好下，近日光磊股價持續上漲，今日盤中一度攻上漲停板，股價並創下21年的股價新高。

在光磊納入日亞化集團內，未來營運成長頗具想像空間之下，近日光磊股價持續飆漲，該股本波漲勢由10月14日低點29.3元起漲，到今日盤中光磊再度攻上漲停板，股價來到47.15元，在短短13個交易日之間，股價漲幅達60.9%，今日光磊漲停價47.15元，也創下2000年9月，即逾21年的股價新高。

光磊第二季受到淡季效應影響，單季營運降溫，不過，進入下半年之後，進入電子產業的營運旺季，下游拉貨動能轉趨積極，且該公司主要產品線穿戴裝置感測元件也進入需求旺季，再加上該公司主要客戶今年有新產品推出，7、8月營收連續回升，該公司7月營收5.84億元，8月營收站上6億元關卡，達6.04億元，9月營收持續上揚到6.2億元。

此外市場法人認為，該公司下半年單月營收持續升高，顯示營運在今年旺季效應反應強勁，在公司技術及人才未來有日亞化支援之下，有機會持續提升營運表現，公司中長線營運展望正向，也是近期股價連續上漲的原因。

營收 日亞化

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