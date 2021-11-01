元晶助馬斯克圓太空夢 領軍低軌衛星股上漲

台灣太陽能龍頭元晶（6443）打入主攻低軌衛星的SpaceX供應鏈，助攻特斯拉創辦人馬斯克圓太空夢，今（1）日開高後一度衝上漲停36.6元，帶動「太空概念股」跟進大漲，昇達科（3491）亮燈漲停，昇貿（3305）、事欣科（4916）也是強漲表現。

元晶打入SpaceX供應鏈，供應SpaceX低軌衛星用的太陽能電池片與模組，第4季開始量產出貨，針對SpaceX訂單，元晶一向不評論單一客戶，但隨著低軌衛星題材發酵，元晶今日強漲表現，早盤以36.1元開高後直衝上漲停36.6元，但盤中打開，漲幅逾7％。

元晶領漲，同屬低軌衛星概念股的昇達科以129元開高後衝上漲停136.5元，表現強勢；另外，昇貿盤中漲幅6.78%，事欣科漲幅7.48%，啟碁（6285）、金寶（2312）、公準（3178）等股也是上漲表現。