快訊

疫情下就學貸款可加貸生活費 每學期最高4萬元

7旬阿公搏命槍戰…日本黑道早年輕鬆賺上億 如今老又窮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元晶助馬斯克圓太空夢 領軍低軌衛星股上漲

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
元晶董事長廖國榮。(本報系資料庫)
元晶董事長廖國榮。(本報系資料庫)

台灣太陽能龍頭元晶（6443）打入主攻低軌衛星的SpaceX供應鏈，助攻特斯拉創辦人馬斯克圓太空夢，今（1）日開高後一度衝上漲停36.6元，帶動「太空概念股」跟進大漲，昇達科（3491）亮燈漲停，昇貿（3305）、事欣科（4916）也是強漲表現。

元晶打入SpaceX供應鏈，供應SpaceX低軌衛星用的太陽能電池片與模組，第4季開始量產出貨，針對SpaceX訂單，元晶一向不評論單一客戶，但隨著低軌衛星題材發酵，元晶今日強漲表現，早盤以36.1元開高後直衝上漲停36.6元，但盤中打開，漲幅逾7％。

元晶領漲，同屬低軌衛星概念股的昇達科以129元開高後衝上漲停136.5元，表現強勢；另外，昇貿盤中漲幅6.78%，事欣科漲幅7.48%，啟碁（6285）、金寶（2312）、公準（3178）等股也是上漲表現。

太陽能電池 元晶

延伸閱讀

告訴聰明人該怎麼做沒道理！賈伯斯給5個啟發 讓比爾蓋茲、馬斯克一生受用

電動車市場史上最大訂單　Hertz下訂10萬輛Tesla、合約價值42億美元

都是小氣鬼 馬斯克、貝佐斯入選「最吝嗇億萬富豪榜」

馬斯克穩坐全球首富寶座！蓋茲、巴菲特都輸給他

相關新聞

證交所：外資上周賣超聯電最多 買超友達最多

台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超49.78億元，其中賣超聯電19.18萬張最多，買超友達10.38萬張最多。今...

台股開漲34點 早盤漲逾百點

上周五美股開低走高，四大指數收盤全數上漲，道瓊、標普、那指三大指數集體改寫新高，連帶使台股今（1）日開盤上漲34點，開在...

元晶助馬斯克圓太空夢 領軍低軌衛星股上漲

台灣太陽能龍頭元晶（6443）打入主攻低軌衛星的SpaceX供應鏈，助攻特斯拉創辦人馬斯克圓太空夢，今（1）日開高後一度...

外資看好 南電今股價衝破500元再創新天價

高盛證券大力看好ABF三雄，今（1）日出具報告指出，南電（8046）積極定價策略，受惠將最大，將南電、景碩（3189）、...

電子助威 台股早盤大漲逾130點重返季線

電子股助攻，台股今天開盤大漲超過120點，重返17000點和17100點大關與季線之上。法人預估台股短期指數上有反壓、下...

台股步入季報公布期 市場焦點關注數據和展望

針對近期盤面，安聯投信台股團隊表示，主要有以下兩大現象。一是受惠美股財報目前表現大多符合預期或略優於預期，尤其是明年展望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。