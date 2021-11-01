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台股開漲34點 早盤漲逾百點

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導
上周五美股開低走高，四大指數收盤全數上漲，道瓊、標普、那指三大指數集體改寫新高，連帶使台股今（1）日開盤上漲34點，開在17,021點。圖／聯合報系資料照片
上周五美股開低走高，四大指數收盤全數上漲，道瓊、標普、那指三大指數集體改寫新高，連帶使台股今（1）日開盤上漲34點，開在17,021點。圖／聯合報系資料照片

上周五美股開低走高，四大指數收盤全數上漲，道瓊、標普、那指三大指數集體改寫新高，連帶使台股今（1）日開盤上漲34點，開在17,021點；早盤在電動車、ABF、晶圓雙雄、貨櫃三雄等走揚支撐下，大盤漲逾百點，向上挑戰半年線關卡。

在美股方面，受到財報表現不佳影響，兩大巨頭蘋果、亞馬遜開盤均重挫超過4%，所幸隨後跌幅明顯收斂，而且Tesla與微軟等多家權值股接棒保持穩健步伐，加上PCE物價指數符合預期未有意外，以及美國FDA授權兒童接種新冠疫苗等利多激勵，三大指數由黑翻紅收盤創下歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲89點，或0.24%，收在35,819.56點；標普500指數上漲8.96點，或0.19%，收在4,605.38點；Nasdaq指數上漲50.29點，或0.32%，收在15,498.39點；費半指數上漲12.44點，或0.36%，收在3,451.27點。

展望後市，安聯投信台股團隊指出，在11月中旬財報公布後到明年2、3月年報公布前，市場將步入空窗期；由於近期市場回溫、電子交投熱絡，加上又有如元宇宙等未來創新科技的題材，台股或有望出現作夢行情。

至於在短期市場變數上，一是留意聯準會宣布利率政策調整的時間是否與市場原先預期有所落差；一是短線上漲幅較大的投資標的也可能出現較大波動。

台股 財報

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