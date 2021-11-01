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台股步入季報公布期 市場焦點關注數據和展望

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

針對近期盤面，安聯投信台股團隊表示，主要有以下兩大現象。一是受惠美股財報目前表現大多符合預期或略優於預期，尤其是明年展望具成長利基的族群或題材，相對有表現；另一是部分跌深、但獲利表現其實不錯的標的出現跌深反彈。

安聯投信台股團隊指出，近期台股仍以個股表現為主，且電子股的交投熱度持續回溫，基本上整體台股走勢相對平穩、維持區間整理格局；接下來，隨著台股將步入11月中旬第三季財報公布期，市場焦點也將更關注在財報數據表現和產業展望。

安聯投信台股團隊表示，根據預估，電子方面，第三季財報應普遍不錯、獲利相對平穩，即使有9月中國限電及供應鏈缺料等干擾，但目前看來對毛利率影響並不顯著。倒是在傳產方面，表現就相對分歧。 譬如鋼鐵報價來到相對高檔、但運輸報價如散裝輪等則出現走跌。

就獲利預估上，安聯投信台股團隊表示，明年電子股維持成長，傳產則因今年的高基期因素而出現衰退。在資金面，預期也將隨著美國聯準會11月可望公布明年利率政策步調後而逐漸有所變化；受此潛在影響，料市場資金將更容易聚焦成長股。

展望後市，安聯投信台股團隊指出，在11月中旬財報公布後到明年2、3月年報公布前，市場將步入空窗期；由於近期市場回溫、電子交投熱絡，加上又有如宇宙元等未來創新科技的題材，台股或有望出現作夢行情。

至於在短期市場變數上，安聯投信台股團隊表示，一是留意聯準會宣布利率政策調整的時間是否與市場原先預期有所落差；一是短線上漲幅較大的投資標的也可能出現較大波動。

台股 財報 美國聯準會

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