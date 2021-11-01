11月股市展望 永豐投顧：月初保守 中旬擇優布局

本周投資市場最關注美國11月3日的QE縮減變數，永豐投顧說，11月初保守停看聽，讓短期上升走勢降溫，中旬後擇優布局，且考慮年底經理人不做大幅布局，行情還是區間，可來回操作。

1. FOMC會議與QE縮減：對於QE縮減已市場談論多時，事實上，2年期國債殖利率從9月下快速飆升，已經反映市場預期，而Fed主席鮑爾10月22日表示是減少購債的時候了，所以，11月3日的FOMC應該會宣布QE縮減。

市場普遍預期的縮減時程則為11月開始每月減少購債150億美元，直到2022年6月結束，歷時8個月。回顧2014年QE縮減的經驗，在1月宣布要減少購債後，股市都出現下探，S&P 500由1,840點最深跌到1,740點，幅度約5.6%；同時間台股由8,598跌到8,230點，幅度約4.3%。這次再度縮減，市場反應應該會淡化，倘若以回檔3%估計，台股下探低點在16,500點。

2. 能源暴起暴落，石化產品大幅波動：疫情後，經濟逐漸復甦，能源需求上升，同時冬季北半球取暖需求大增，更兼預期今年為反聖嬰年，冬季寒冷，因此，造就能源價格一波大漲。不過，中國大陸在度過第3季底後，限電政策放寬，價格隨即反轉，官方更為了冬季供暖順利，用力打壓煤價，石化產品隨之潰散。事實上，石化原料在Platts現貨價格較期貨平穩，廠商營運仍看現貨趨勢，既然能大跌，未來也不排除再漲，因此可關注大陸能源的期貨市場，提早嗅出產業變動的方向。

3. 財報激勵市場預估，台股殖利率有撐：11月15日是台股第3季財報公布最後期限，股市可獲得企營運全貌。從市場對台股企業獲利預估可知，研究單位持續調高預估，8月時，Bloomberg將台股全體上市公司第3季獲利成長率由年初估計的年成長2%大幅上修到33%，而10月再調高到年增35%。更值得一提的是，原本8月時，Bloomberg預期第4季獲利年增率是22%，在10月部份企業公布財報後，已由22%加到31%，顯示市場對台股企業獲利的信心。

其實以保守觀點測算，將已公布的上半年企業獲利與今年股息做比較，就上半年「業主–綜合損益」總數看，已達1.91兆，遠超過今年股東獲配股息約1.41兆。而目前股價與獲配股息相比，股息殖利率是2.7%，倘若明年上市公司只將上半年獲利當股息配發，股息殖利率也達到3.63%，這隱含的是配發率僅五成，然而光這樣就足以展現豐厚的股息殖利率。

4. 低量盤堅，W型滿足，台股看16,700到17,400點：最後由型態來預測。過去指數的走勢是：9月下探後回升，10月形成W底，頸線在16,771點，10月15日長紅脫離底部後，大盤低量盤堅，逐步滿足了W型態。

如果預期型態能完全滿足，則高點在17,380點，約可超過9月27日大盤反轉點，同時預期可突破季線與半年線。不過，考慮低量環境，且年底經理人保守，屆時市場轉樂觀時，提防回吐賣壓，指數區間看16,700點至17,400點。