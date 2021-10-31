台股11月展望 法人建議觀盤「四大重點」值得關注

時序將進入11月，法人表示，台股有四大重點值得投資人關注，分別為美國聯準會動向、能源價格走勢、財報效應以及價量形態，而預期11月指數區間介於1萬6700到1萬7400點之間。

回顧10月整體台股走勢，保德信高成長基金經理人葉獻文指出，以PCB領軍的電子零組件族群上漲5.89%位居第一，第二則是受惠疫情趨緩、5倍券發放的百貨類股，10月上漲4.45%，另外，其他類3.89%、電腦及週邊設備3.7%、電子通路3.5%等表現也相對出色；相對地，上半年熱門的原物料類股包括運輸、造紙、鋼鐵、玻陶、塑膠、水泥、橡膠等，10月出現明顯回檔，特別是航運類股重挫17.41%墊底。

進入11月台股走勢，葉獻文認為，台灣產業樂觀成長趨勢未變，惟10月中旬前台股持續反映國際市場雜音與明年企業成長放緩等利空訊息，隨著消化完負面訊息，投資氛圍也開始逐步轉趨樂觀，市場焦點開始轉向電子股新題材、新規格、新應用等作夢行情，另外，今年受到疫情影響的類股與族群，隨著疫情影響逐漸淡去，也有機會成為明年資金聚焦的成長股。

永豐投顧則說，台股11月有四大觀盤重點，首先是11月3日的聯準會FOMC應該會宣布QE縮減，市場普遍預期的縮減時程為11月開始每月減少購債150億美元，直到2022年6月結束。回顧2014年QE縮減的經驗，1月宣布減少購債後，股市都出現下探，S&P 500由1840點最深跌到1740點；同時間台股由8598跌到8230點。這次縮表市場反應應該會淡化，若以回檔3%估計，台股下探低點在1萬6500點。

其次是疫後經濟復甦，能源需求上升，同時冬季北半球取暖需求大增，加上預期今年為反聖嬰年，冬季寒冷，因此能源價格大漲。不過中國在度過第三季底後限電政策放寬，價格隨即反轉，政府更為了冬季供暖順利，用力打壓煤價，石化產品隨之潰散。事實上石化原料在Platts現貨價格較期貨平穩，廠商營運仍看現貨趨勢，既然能大跌，未來也不排除再漲，因此建議關注中國能源的期貨市場，提早嗅出產業變動的方向。

第三，11月15日是台股第三季季報公布最後期限，從市場對台股企業獲利預估可知，研究單位持續調高預估，Bloomberg在8月將台股全體上市公司第三季獲利成長率大幅上修到33%，10月再調高到35%。此外，原本Bloomberg在8月預期第四季獲利年增率22%，10月部份企業公布財報後，已由22%加到31%，顯示市場對台股企業獲利的信心。

最後，過去指數的走勢是9月下探後回升，10月形成W底，頸線在1萬6771點，10月15日指數長紅脫離底部後，大盤低量盤堅，逐步滿足了W型態。如果預期型態能完全滿足，則高點在1萬7380點，約可超過9月27日大盤反轉點，同時預期可突破季線與半年線。不過，考慮低量環境，且年底經理人保守，屆時市場轉樂觀時，提防回吐賣壓，指數區間看1萬6700點至1萬7400點。

要注意的是，考慮11月3日的QE縮減變數，建議月初保守停看聽，讓短期上升走勢降溫，中旬後擇優布局，且考慮年底經理人不做大幅布局，行情還是區間，建議來回操作。