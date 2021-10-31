台股周線連四紅 法人：短線要注意兩大變數

台股周線連四紅，法人表示，目前宜加碼年成長性逐季擴大的紡織等大型傳產類股，電子產業則增持半導體與電子零組件、伺服器相關等個股為主，另外，雖然通膨並未出現失控狀況，仍須留意市場對於通膨疑慮的反應。

台股上周五受電子權值股賣壓影響，雖有中小型股撐場，指數終場仍失守萬七大關，收在1萬6987點，跌幅0.32%；不過，隨著科技股回神，台股周線連四紅，全周上漲98點，漲幅0.58%，月線也小漲0.31%、52點。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，美國超級財報週與國內法說助陣，加上元宇宙題材發威，電子股回神，激勵台股指數近期一度挑戰站回所有均線，科技股成交比重也大幅回溫至7成之上，28日科技股成交比重來到75%，不僅重回今年第一季的高水位，也相較近10年平均65%增溫不少，且因為今年科技股表現相對落後金融與傳產，統計今年來科技股指數僅上漲12.37%，遠低於傳產的18.96%與金融的24.28%，若未來正面訊息讓台股「不斷電」，則有望帶領指數持續突破上檔反壓區。

葉獻文建議，目前宜加碼年成長性逐季擴大的紡織等大型傳產類股，電子產業則增持半導體與電子零組件、伺服器相關等個股為主，另外，雖然通膨並未出現失控狀況，仍須留意市場對於通膨疑慮的反應。

安聯投信台股團隊則表示，針對近期盤面主要有以下兩大現象。一是受惠美股財報目前表現大多符合預期或略優於預期，尤其是明年展望具成長利基的族群或題材，相對有表現；另一是部分跌深、但獲利表現其實不錯的標的出現跌深反彈。

展望後市，安聯指出，在11月中旬財報公布後到明年2、3月年報公布前，市場將步入空窗期；由於近期市場回溫、電子交投熱絡，加上又有如宇宙元等未來創新科技的題材，台股或有望出現作夢行情。至於在短期市場變數上，安聯投信台股團隊表示，一是留意聯準會宣布利率政策調整的時間是否與市場原先預期有所落差；一是短線上漲幅較大的投資標的也可能出現較大波動。