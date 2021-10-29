外資賣超115.2億 賣超聯電65851張居冠

台股今（29）日收16,987.41點，跌破季線及萬七關卡，三大法人僅投信小買超，外資賣超達115.2億元，統計外資賣超前十大個股中，金融股占了5檔，賣超最多的個股則是聯電（2303），遭外資單日賣超65,851張，連二賣，合計外資兩天賣超聯電14萬2,682張。

台股開高走低，大盤指數終場收16,987.41點，下跌54.22點，周線上漲98.67點，10月上漲52.64點，三大法人賣超115.95億元，其中外資賣超115.2億元，投信買超1.02億元，自營商賣超（合計）1.77億元。

外資今日賣超前十大依序是聯電、新光金（2888）、開發金（2883）、日月光投控（3711）、臺企銀（2834）、大成鋼（2027）、富邦金（2881）、中信中國高股息（00752）、玉山金（2884）、華泰（2329）等；賣超前十大中，金融股就占5檔；外資賣超聯電65,851張，居個股賣超冠軍，其次是賣超新光金15,907張，外資單日賣超第三大為開發金，賣超14,155張。

台積電（2330）收590元，跌幅0.84%，外資賣超3,551張，連二賣；鴻海（2317）也遭外資賣超5,064張；陽明（2609）遭外資賣超5,059張，連二賣，股價今日收在96.5元，漲幅6.51%，為貨櫃股中今日唯一遭外資賣超者；長榮（2603）收99.5元，漲幅6.75%，外資則是買超12,425張，終止連三賣；萬海（2615）也獲外資買超3,903張，連三買，股價收在160元，漲幅4.23%。