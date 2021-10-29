晶圓雙雄弱台股收跌54.22點 三大法人賣超115.95億

來到年底第4季，好不容易大盤有止跌回升的跡象，看來準備重回17000點，市場又充滿了「希望」，但「沒量」怎麼辦？現在的情況就像是人人有希望、個個沒把握，因為量能最多只有2000多億元，沒有什麼3000億元以上的動能，行情漲漲跌跌。

2021-10-29 12:36