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晶圓雙雄弱台股收跌54.22點 三大法人賣超115.95億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股今（29）日開高走低，大盤指數終場收16,987.41點，下跌54.22點。本報系資料庫
台股今（29）日開高走低，大盤指數終場收16,987.41點，下跌54.22點。本報系資料庫

台股今（29）日開高走低，盤面上以運輸股、造紙股、百貨股等漲勢較明顯，成為撐盤指標，電子股占大盤成交比重66.9%，電動車題材及個別題材股表現較強，但晶圓雙雄走弱，大盤指數終場收16,987.41點，下跌54.22點，成交量3,449.41億元；三大法人賣超115.95億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超115.2億元，投信買超1.02億元，自營商賣超（合計）1.77億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.41億元，自營商（避險）買超4.63億元。

台股以17,058.04點開高，航運股走強，貨櫃三雄反彈上漲，電動車題材受青睞，美琪瑪（4721）、康普（4739）股價強勁，智原（3035）、欣興（3037）、漢磊（3707）、穩懋（3105）等各具題材走強，但台積電（2330）、聯電（2303）收黑，拖累大盤表現，終場收16,987.41點，跌破季線及萬七關卡，周線上漲98.67點，10月上漲52.64點。

自營商 台股 三大法人

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