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長榮及陽明強勢反彈 台股跌54點收16,987點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今日收盤下跌54.22點，收盤指數16,987.41點，成交量3,449.41億元。報系資料照
台股今日收盤下跌54.22點，收盤指數16,987.41點，成交量3,449.41億元。報系資料照

台股今(29)日收盤下跌54.22點，收盤指數16,987.41點，成交量3,449.41億元；大盤指數跌破季線及萬七關卡；台積電（2330）收盤下跌5元，收盤價590元。今日大盤指數同步收日、周及月線，日K、周K及月K都留有下影線，全周上漲98.67點，10月則上漲52.64點。

台股今日開小高盤後便下挫，曾跌逾百點且跌破萬七關卡，因蘋果及亞馬遜盤後股價下跌，讓投資人買盤卻步，電動車題材仍受青睞，美琪瑪（4721）、康普（4739）股價漲勢強勁；此外，各具題材的智原（3035）、欣興（3037）、漢磊（3707）、穩懋（3105）、聚和（6509）、南電（8046）、強茂（2481）、鈺創（5351）及合晶（6182）等股成交金額大且股價漲勢強。

人氣焦點的面板雙虎今日為持續強，群創（3481）表現較友達（2409）為佳；貨櫃三雄則由長榮（2603）與陽明（2609）也呈現反彈走勢，漲幅超過6%。

第一金投顧表示，景氣仍維持擴張階段，盤勢在震盪後，仍可偏多看待；選股可挑業績成⻑強勁、具殖利率題材、報價上揚、進入旺季、低基期等個股較為適當，須嚴控持股水位與風險。

台股 台積電

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