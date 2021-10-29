蘋果營收整整少60億美元 鴻海、和碩早盤股價疲軟

蘋果公司（Apple）發表第4季財報，疫情導致的供應鏈危機直接影響到蘋果的產能，也拖累蘋果的營收成長，導致關鍵營收指標低於市場預期。蘋果執行長庫克在財報電話會議上表示，供應鏈問題導致蘋果當季營收直接減少60億美元。連「大無敵」的蘋果都受到缺料影響，今（29）日台股蘋果指標概念股鴻海（2317）、和碩（4938）早盤股價疲軟。

鴻海早盤跌幅逾1%、下挫1.38%，股價為每股107.00元，和碩也下跌0.44%、來到每股67.60元，其他蘋果相關概念股如台積電（2330）股價也同步下跌0.67%。至於台達電（2308）部分，因為昨日公布的財報表現低於法人預期，今日台達電股價直接開低，早盤跌幅超過2%。

對於供應鏈缺料影響，庫克表示，問題來自晶片短缺，不再是新冠疫情相關的供應鏈亂象。他說，供應限制衝擊所有產品，特別是iPhone、iPad和Mac。庫克歸咎傳統製程晶片，不是像用在最新款Mac裡自家設計的較新款晶片。

台達電將於今日下午舉辦法說會，該公司昨公布第三季EPS 2.45元，呈現雙減，季減 16%、年減24%。 法人表示，因成本上漲的影響比預期嚴重，台達電毛利率季減1.8與年減3.6個百分點來到 28.3%， 低於原先預期。市場將聚焦今日法說會對於未來展望。