電動車題材夯！美琪瑪漲停鎖死 康普、聚和強漲

電動車商機爆發，推升美琪瑪（4721）獲利表現，9月自結稅後純益約5,300萬元，年增1.3倍，每股純益0.7元，自結第3季每股純益1.56元，獲利表現優，加上電動車題材推升，今（29）日開高後直衝上漲停170.5元鎖死，再創新高，追買單逾9,500張，康普（4739），聚和（6509）也是強漲攻勢。

鎳、鈷等電池正極材料的上游原料報價走揚，美琪瑪光是9月自結獲利就超過第1季全季獲利，統計第3季自結獲利，7月每股純益0.39元、8月0.47元、9月增至0.7元，合計第3季每股純益1.56元。

美琪瑪股價狂飆，統計從5月盤中低點50元走高，今日以162元開出後衝上漲停170.5元鎖死，不到半年的股價上漲120.5元，漲幅2.41倍，再創下歷史新高價。

美琪瑪強鎖漲停，康普開高走高一度也衝上漲停171.5元，盤中漲幅8.65%，聚和也是開高走高，盤中漲幅8.5%。