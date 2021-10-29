蘋果盤後股價跌3.76% 群益維持台股供應鏈中立投資建議
Apple公布第3季財報，營收833.6億美元，年增28.84%，每股稅後純益(EPS)1.25美元，營收不如市場預期，獲利符合市場預期，蘋果公布財報後，盤後股價下跌3.76%。群益投顧說，因零組件拉貨動能已達高峰，維持iPhone供應鏈營收比重較高的相關個股大立光（3008）、美律（2439）、晶技（3042）中立建議。消費性電子產品市場需求出現降溫跡象，對TPK-KY、GIS-KY旺季效益的影響程度尚待觀察，故維持對TPK-KY、GIS-KY 中立的投資建議。
群益投顧表示，蘋果預期第4季營運，產品營收受到年終購物旺季帶動，除了 iPad 以外的產品營收皆可望成長，服務營收的成長幅度會減緩，同時間因年終購物旺季的到來，預期因缺料造成的營收缺口將超過60億美元；毛利率受到成熟製程的半導體零組件缺料，近期運費高漲，以及新產品導入較的新技術導致成本上升，預期毛利率區間落於41.5%~42.5%；營業費用區間為124~126億美元，稅率為16%。
群益投顧說，蘋果第3季發表iPad mini6、第9代iPad、第7代 Apple Watch與iPhone13四款新機，雖然受到缺料影響約60億美元的營收，iPhone12進入產品生命週期尾聲，但受到M1版本Macbook與iPad Pro受到市場歡迎，以及服務營收續創歷史新高帶動，營收出現季增。
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