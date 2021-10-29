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台股開盤上漲16點 台積電開平盤

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

台股今(29)日開盤上漲16.41點，開盤指數17,058.04點；台積電（2330）開出平盤，開盤價595元。

周四美股四大指數漲幅介於0.68%至2.34%，台積電ADR上漲1.99%，聯電（2303）ADR下跌2.49%，蘋果上漲2.50%；但盤後蘋果公布第4季財報營收遜於預期，盤後跌逾3%。

群益投顧表示，大盤指數處在3日、12日線之上，短期均線偏多格局；惟題材股當道、低基期大型權值股接棒輪動仍未順暢，仍呈隱憂。面板雙虎是5月以來逆盤勢下跌的主要大型股，跌深股股價轉強，或將形成漲多股賣壓轉增的移動效應。

群益投顧說，中小型題材概念股漸從此前的元宇宙甚至電動車概念題材，轉向節能相關個股，加上具避險概念的生技股昨日明顯相對盤勢轉強，市場風險意識轉增下，預期題材股輪動將轉趨加速。

台積電 蘋果

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