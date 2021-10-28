台股收跌32.92點 三大法人賣超75.89億元
台股今（28）日開高走低，電子股占大盤成交比重拉升至75.2%，以面板股成為盤面上的焦點，但是類股指數小跌，大盤指數終場收17,041.63點，下跌32.92點，成交量3,144.83億元；三大法人賣超75.89億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超73.59億元，投信買超5.77億元，自營商賣超（合計）8.07億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.44億元，自營商（避險）賣超1.62億元。
台股今日以17,081.17點上漲開出，盤中一度拉升至17,104.86點，由面板股領軍，友達（2409）一度亮燈漲停，終場收19.15元，上漲1.55元，漲幅8.8%，成交量約43萬張，群創（3481）收漲5.86%，收在16.25元，成交量逾35萬張，彩晶也收紅，另外，智原（3035）、晶心科（6533）、上緯投控（3708）、盛達（3027）、安集（6477）等股收漲停，不過，台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）、大立光（3008）等收跌，大盤指數翻黑，低點達16,994.37點，終場收17,041.63點。
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