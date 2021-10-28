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台股收盤下跌32點收17,041點 面板雙虎爆巨量衝高

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台股今(28)日收盤下跌32.92點，收盤指數17,041.63點，成交量3,144.83億元，大盤指數免強守住季線；今日盤面聚焦面板雙虎，友達（2409）爆出近43萬張巨量，群創成交量也衝高到33.7萬張。櫃買指數今日收盤上漲0.15點，收盤指數212.49點，成交量944.15億元。

今日台積電（2330）股價盤中走勢疲軟，收盤下跌4元，收盤價595元。未能帶動大盤指數站穩季線，午盤過後還曾跌破萬七點關卡，最後在多頭強力作價而守住季線與萬七點關卡。

電子股今日主導大盤走勢，成交占大盤比重在七成五，早盤曾衝高到八成五，拉抬大盤指數走高，但沖銷賣壓大造成指數滑落至平盤之下，今日以光電類股指數漲幅接近3%最為亮眼，主要由面板雙虎帶動，友達開高走高曾亮燈漲停，盤中打開後出現震盪，最後以19.15元作收，上漲1.55元。其他電子股如：欣興、智原、愛普、敦泰、晶豪科、建漢、國巨及美琪瑪等股成交金額大且股價走高。

傳產股的櫃三雄早盤走高，漲幅曾逾2%，不過，上檔賣壓較重，但盤中仍力守平盤之上；塑膠類股指數盤中跌幅約1.8%最為疲弱，台塑、南亞、台聚跌幅超過2%。

第一金投顧表示，本周為電子財報公告及法說周，資金集中在電子，反應IC設計股亮眼的財報預期，但指數已陸續反應利多，且位階不低，勿過度追高，避免第3季亮眼財報公告後的利多出盡。

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