台股平盤游走 面板、中小型股表現強勢

由於美股轉為高檔震盪整理，導致亞股也未有明確方向，今（28）日亞洲指數多呈現橫向整理，台股則在觀望氣氛影響下，維持在平盤附近震盪，季線得而復失，多方力守「萬七」關卡，盤面上，面板族群以及中小股表現相對強勢。

面板族群表現相對強勢，主要因友達（2409）公告第3季財報，獲利大幅優於市場預期，雖然第3季電視面板價格崩跌，但友達價值轉型策略奏效，再加上產品組合調整得宜，累計前三季賺進半個股本，利多消息帶動今日股價大漲9%，群創（3481）漲幅也來到6.5%，彩晶上漲3.6%，表現亮眼。

法人認為，友達股價處在低位階，今日帶量轉強，間接激勵面板相關族群，但考量目前進入產業淡季，面板報價延續弱勢，因此面板股價反彈續航力仍需觀察，建議投資人參考技術面短線偏多操作。

而中小型股延續強勢表現，午盤過後櫃買指數雖然漲勢收斂、回測平盤，不過仍守穩季線大關，由晟德（4123）、信驊（5274）大漲，等引領市場信心。