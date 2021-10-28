友達前三季賺超過半個股本 早盤一度漲停成交量居冠

友達（2409）今（28）日下午將舉辦法說會，第3季財報先行公告，單季每股純益2.03元，累計今年前三季稅後純益506.75億元，每股純益5.33元，獲利超過半個股本，早盤股價開高後一度衝上漲停19.35元，盤中漲幅逾7%，成交量居台股之冠，群創（3481）、彩晶（6116）也同步大漲。

友達第3季合併營收990.5億元，季增3.6%，毛利率27.7%，營業淨利率20.6%，稅後純益 193.1億元，每股純益2.03元；累計第3季面板總出貨面積達644.5萬平方米，季增0.7%，年減6.1%。

友達表示，回顧第3季，旺季備貨需求未如預期，中小尺寸電視面板的價格面臨較大幅度的調整。筆電和桌上型顯示器的商務需求相對強勁，商用產品如零售、工控等需求也持續增加，帶動第3季營收季增3.6%，累計前三季營收2,776.5億元，已超越2020年全年表現。第3季單季營業淨利204.3億元，帶來豐沛的現金流入。

展望第4季，將因應市場變化，更彈性的動態調整產品組合，未來隨著雙軸轉型策略持續發展，期許營運能早日擺脫景氣循環的衝擊，帶來更穩定的現金流與獲利成長性，讓市場對友達有全新的評價。

友達累計今年前三季合併營收2,776.51億元，毛利率26.35%，年增21.56個百分點；稅後純益506.75億元，由去年同期虧損50.59億元轉盈；每股稅後純益5.33元，較去年同期呈現虧轉盈。

友達今日以18.3元開高，一度衝上漲停19.35元，盤中漲幅7.67%；群創盤中漲幅逾6%，彩晶盤中漲幅逾4%。