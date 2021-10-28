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美股震盪收低 台股漲6點開17,081點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

美股震盪收低，四大指數收盤跌多漲少，連帶使台股今（28）日開盤小漲6點，開在17,081點；早盤在晶圓雙雄、聯發科（2454）以及譜瑞-KY（4966）壓在盤下震盪影響，大盤跌點約在20點上下，守住「萬七」關卡。

在美股方面，由於耐久財訂單轉為負成長，且德國下調經濟成長預期拖累歐股普遍弱勢，加上伊朗與歐盟恢復核能協議談判，原油供應增加的預期拖累能源類股走低。另外，加拿大與英國等國政策收緊的態度轉強，也不利外圍市場的投資氣氛，拖累美股四大指數尾盤出現獲利了結賣壓，僅那斯達克指數微幅收漲。

終場四大指數跌多漲少，道瓊工業指數下跌266點，或0.74%，收在35490點；標普500指數下跌23點，或0.51%，收在4551點；Nasdaq指數上漲0.1點，或0.00%，收在15235點；費半指數下跌32點，或0.96%，收在3360點。

統一投顧認為，昨日台股連續三日反彈，但是面臨季線反壓，以小漲作收，成交量能下縮，整體追價買盤力道不足。考量指數即將面臨前波高檔套牢區，加上類股輪動快速，缺乏主流股，操作難度高。加上美股財報進入尾聲，下周FOMC開會，通膨及縮減購債議題將躍上抬面，須留意修正拉回風險，建議逢高調節，低接布局，短打操作，以政策護盤的科技權值股、高殖利率概念股、電動車概念股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。

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