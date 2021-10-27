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指數重返季線 法人：台股具備彈升條件

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

台股今天在電動車、元宇宙等科技股的帶動下，指數自9月中旬以來再度重返季線之上，收盤上漲40.21點，漲幅0.24%，收在1萬7074點，成交金額2809億元。

保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，近期隨著指數反彈，包括IP、ABF、中小型電子、元宇宙等族群均見明顯買盤加持，推升相關個股股價走升，今天又有電動車、元宇宙類股加持，帶動電子股成交比重大增超過7成，改寫今年3月底以來新高，電子指數也一舉收復所有均線，推升大盤順利站上季線之上，三大法人同步買超台股，合計回補31.82億元，其中外資買超24.64億元。

廖炳焜認為，從全球各國股市來看，美國四大指數皆站穩季線之上，就連近期最為弱勢的恆生指數也順利收復季線位置，與全球景氣高度連動的台股沒有獨弱的理由，配合美股企業財報激勵，台股確實具備彈升條件。

廖炳焜分析，今天下午的二線晶圓代工大廠法說會，以及今天凌晨美股公布微軟、超微、德儀等財報數據，將持續牽動市場投資信心，另外，周五即將登場的蘋果、亞馬遜、Google財報更是重頭戲，除了為市場風向球，也將左右相關供應鏈的股價表現。

除了企業財報數據，廖炳焜表示，東南亞疫情明顯趨緩，也有利於全球供應鏈回歸正常，對於多頭表現有利，而之前因為東南亞疫情而受影響的相關產業，則有望在第四季展開反彈行情。

台股 財報

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