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櫃買、集中市場雙雙收復季線 台股漲40點收在17,074點

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導
台股。示意圖／聯合報系資料照
台股。示意圖／聯合報系資料照

大盤今（27）日於平盤附近遊走，盤中在中小型股強勢表態，櫃買指數率先站上季線大關，帶動市場信心增溫，加上尾盤買單拉抬晶圓雙雄等帶動下，終場大盤上漲40點，收在17,074點，也站上季線關卡，連三紅，成交量達2,802億元。

亞洲股市拉回修正，日、韓、陸股跌幅在0.5%至1%之間，而港股跌幅較重，盤中跌逾1.5%，連帶影響台股的追價意願，指數呈現狹幅震盪，但表現可說是相對強勢。

今日由中小型股領先衝鋒，櫃買指數上漲1.7%或3.6點，收在212.34點，收復季線並且收下第10根紅K棒；由股后信驊（5274）、力旺（3529）飆漲，收盤價雙雙改寫新高。

此外，ABF載板也表現亮眼，景碩（3189）大漲5%，躍居成交值之冠、欣興（3037）亮燈漲停；此外，IC設計族群也表現亮眼，智原（3035）、愛普*等也紛紛攻上漲停。

展望後市，國泰台灣5G+ ETF（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，隨新興市場疫苗施打接近群體免疫，供應狀況將逐漸改善，庫存及超額預定（overbooking）等隱憂將逐漸明朗，屆時跌價或庫存疑慮可望緩和，不過在5G、電動車等需求長期支撐下，半導體上游仍是供不應求狀態，看好半導體、晶圓代工、ABF 載板、電子零組件等。

近期台股震盪加劇且長期投資價值浮現，可趁低檔加碼更多低成本的單位數，待利空消化，經濟回歸高成長態勢，便能微笑收穫。

櫃買指數 晶圓代工

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