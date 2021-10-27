M&G投資：第四季投資 慎防6大變數

進入2021年第四季，M&G投資提醒留意六大變數，包括美國升息進度、通膨居高不下、國際油價上漲、中國股市震盪、新冠肺炎疫情重燃，以及經濟復甦不如預期等，操作策略應避免過於集中單一資產，建議以成熟國家股票、債券為核心的多重資產商品來布局。

M&G多重資產投資總監Michael Dyer表示，全球經濟持續復甦向上，強勁的企業獲利可望支撐股市維持高位，加上目前通膨率屬於健康的升溫，持續看好股市未來表現，尤其是成熟國家股市，如美國、日本及歐洲。產業則點名金融股展望樂觀，根據歷史經驗，在利率走升環境下，一旦長天期利率遠大於短天期利率時，金融股表現往往優於科技股。

至於現在是否仍是持有債券的好時機？Michael Dyer認為，現在正是持有長天期美國政府公債的絕佳時機，一方面長天期公債可以提供較佳的債券殖利率，成為相當良好的收益來源；另一方面，隨著全球寬鬆環境將逐步縮減，未來波動可能加劇，面對震盪的金融市場，成熟國家政府公債依舊是市場上最適合用來避險的工具。

綜合上述觀點，M&G入息基金(本基金配息來源可能為本金)採取「槓鈴式配置」策略，重點布局金融股和美國公債，同時納入保守跟積極的資產，做為互補。基金亦彈性納入其他類型資產，如基礎建設股票、REITs、可轉債，來達到風險分散以及多元化收益來源之效用。