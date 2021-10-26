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又見巨型韭菜？中環賣陽明 認賠2,200萬
繼建商皇翔之後，又有上市櫃建設公司棄船逃離，光碟片大廠中環25日公告，在均價98.59元左右賣出陽明股票3,070張，賠掉2,216萬元。
公告一出引發網友熱烈討論，不少人虧中環是「韭菜」，還是巨型韭菜。事實上中環擅於操作台股，且進出非常頻繁，領域非常廣泛，光是10月就進出包括台聚、群創、中興電以及長榮、陽明等，甚至港股的港交所、金沙中國都有涉獵，但近期台股表現不佳，操作績效普通。
不過近期最大咖仍是皇翔建設上周公告處分兩檔航運股，賣出萬海（2615）1,522張，損失2,365.2萬元，賣出長榮（2603）2,550張，損失6,223.3萬元，合計虧損達8,588.5萬元，大咖也跳船，引來網友在PTT上熱議，有人感慨「連大戶都不玩了，真的要沉船了」，有人認為，「傻傻的，賠的是買他們家房子的人吧，轉嫁」、也有人戲稱「炒房賺的拿去虧，噗哧」。
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