有信心！庫藏股題材發酵 大立光開盤漲停
大立光（3008）今(26)日開盤跳空漲停，開盤價2,215元，成交量497張。因大立光公告實施庫藏股，激勵股價今日強勢表現。
大立光預計在10月26日至12月24日在2,025~3,300元回購公司股份，預計買回數量為1,324張，占已發行股份1%，這次實施庫藏股將有助於股價止跌。
群益投顧說，短期內Apple偏重運算攝影的趨勢不易改變，iPhone大量採用低規鏡頭將成未來趨勢，由於採用較低規的6P與7P鏡頭，導致價格與毛利率皆不如以往，大立光的營收、獲利受到壓抑。
群益投顧表示，展望第4季， iPhone 鏡頭模組廠因疫情導致停工，進而影響鏡頭出貨進度，所幸鏡頭模組廠已陸續復工，鏡頭出貨重回常軌，也因此將鏡頭出貨高峰較往常延續；因營收主要由iPhone鏡頭所貢獻，鏡頭出貨量下滑將導致營收規模縮小，進而壓抑毛利率表現。
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