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台股上漲15點開在16,909點 台積電開盤上漲2元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股。示意圖／聯合報系資料照
台股。示意圖／聯合報系資料照

台股今(26)日開盤上漲15.08點，開盤指數16,909.32點；台積電（2330）開盤上漲2元，開盤價595元。

群益投顧說，大盤指數處12日線之上、連兩交易日盤中下殺破3日線後，拉尾盤收腳的技術面，短期均線中性偏多格局。近四個交易日指數皆於盤中明顯波動後，收盤向16,900點附近收斂，折射出階段多空謹慎觀望態勢。大盤對美科技大廠財報密集公布態度觀望，資金續朝題材股炒作。

第一金投顧表示，除第3季財報陸續公告之外，時序接近11月，將陸續公告10月營收，盤面亮點可留意低基期、財報及營收亮眼、明年成長動能明確的電子股，有拉回再擇機逢低布局。目前台股聚焦下半年電子旺季、2022 年持續成長趨勢，以及10月營收等基本面選股，可持續留意財報亮眼或營收創高的投資機會。

周一(25日) 油價攀升至七年以來最高，能源股受到振奮，特斯拉大漲，終場美股四大指數全面收紅，漲幅介在0.18%~0.90%，道瓊、標普500指數雙雙改寫歷史新高。

財報 營收 台股

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