貨櫃三雄反彈 台股上漲5點收16,894點

台股今(25)日收盤上漲5.5點，開盤指數16,894.24點，成交量2,666.34億元；台積電（2330）開盤下跌7元，收盤價593元，跌破600元關卡；盤面焦點的宏達電（2498）出現震盪，收盤上漲0.5元以53元作收，威盛（2388）則亮燈漲停。

台股今日小幅盤整，早盤因權值股及金融股走弱，大盤指數一度下滑到16,784.11點，但在台積電略微回升後，指數再重返平盤之上，電子股今日成交占大盤比重約六成，車電族群表現最為強勢，美琪瑪（4721）、康普（4739）等股亮燈漲停，其他成交金額大的智原（3035）、欣興（3037）、愛普（6531）、晶宏（3141）、景碩（3189）、揚明光（3504）及鈺創（5351）等股也表現亮眼。

傳產類股以貨櫃三雄今日反彈最為強勢，帶動類股指數漲幅曾超過4%，玻陶類股指數也上漲逾2%，其他成交金額大的中碳（1723）、永光（1711）與潤泰興等股也呈現漲勢。

第一金投顧表示，短線上需留意指數面對萬七整數關卡的震盪，以及第3季亮眼財報公告後的利多出盡。除了第3季財報將陸續公告之外，時序接近11月，將陸續公告10月營收，盤面亮點可留意低基期、財報及營收亮眼、明年成長動能明確的電子股，有拉回再擇機逢低布局。