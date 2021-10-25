電動車、航運股領漲 台股黑翻紅

美股上周五表現疲軟，由於英特爾財報與展望低於預期而重挫，間接影響全球半導體族群表現，連帶使台股今（25）日早盤一度下跌104點，盤中受惠台指期大舉拉抬近200點、領先翻紅，加上盤面間電動車族群表現強勢、航運股助攻下，帶動台股指數也跟著黑翻紅，漲點落在30點左右。

盤面上，強勢族群集中在電池與相關材料族群，主要受惠於需求火熱，電動車龍頭特斯拉財報與展望優於預期，並調漲多款車型售價，國際評級機構標普將特斯拉評級從「BB」上調至「BB+」，前景展望積極，激勵等康普、美琪瑪（4721）、長園科（8038）等強攻漲停，聚和（6509）及胡連（6279）也漲逾9%。

另一方面，航運族群也成為今日的拉抬重心，貨櫃三雄紛紛開低走高，盤中漲幅皆超過半根漲停板，其中又以長榮（2603）漲勢最為犀利，盤中大漲逾8%。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，市場電動車性價比持續提升，電動車成為消費者換車首選，而隨鴻海科技日落幕，市場對於MIH平台端出的三款車型多半給予正面評價，尤其傳達關鍵零組件與技術已準備完善，包括電池、LiDAR、馬達、汽車控制系統的整合能力，其電池管理系統能夠優化電池壽命與效率，且自行研發、全球最小的LiDAR也能在發生故障時，提供較佳的安全功能。

以上的火力展示顯示MIH平台的技術實力，有機會如期達到電動車零組件40%自製的目標，預計相關的營收效益將於2022年逐漸明朗，並在2023年持續提高能見度，建議投資人可逢低布局。

展望後市，法人認為，特斯拉股價強勢創歷史新高，對比而言台灣電池相關族群表現相對落後，短線有望延續相對強勢之下，建議可持續偏多操作。