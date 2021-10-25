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晶圓代工明年價格續漲 惟今股價反應弱勢

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
在晶圓代工產能吃緊下，今年下半年以來，包括台積電、聯電、力積電及世界先進都先後傳出調漲晶圓代工價格的消息。（本報系資料庫）
在晶圓代工產能吃緊下，今年下半年以來，包括台積電、聯電、力積電及世界先進都先後傳出調漲晶圓代工價格的消息。（本報系資料庫）

市場早已預期晶圓代工產能供給吃緊情況要到2023年才有機會緩解，近日市場再傳出，繼台積電（2330）之後，聯電（2303）、世界先進（5347）、力積電（6770）也陸續通知客戶調漲2022年晶圓代工價格逾10%，惟今日雖傳出漲價消息，但四大晶圓代工廠股價仍是全面下跌表現。

在晶圓代工產能吃緊下，今年下半年以來，包括台積電、聯電、力積電及世界先進都先後傳出調漲晶圓代工價格的消息。

雖然市場早已預期，晶圓代工產能不足情況，明(2022)年仍未能紓緩，但先前各大廠仍沒有調漲動作，直至近日市場傳出，台積電將調漲明年晶圓代工價格，使得其它晶圓代工廠跟進調漲，平均漲幅超過10％。

今日雖傳出晶圓代工價格明年調漲的消息，不過，四大晶圓代工廠股價仍是全面下跌，其中，台積電一度下跌10元，股價早盤低點來到590元，另外，聯電、世界先進及力積電也都是下跌1%至3%表現。

晶圓代工廠 台積電 聯電

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