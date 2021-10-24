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台股走勢平緩 法人：要看這兩個因素是否到位

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台股示意圖。 報系資料照／記者曾學仁攝影
台股示意圖。 報系資料照／記者曾學仁攝影

台股近期漲勢平緩，法人表示，目前大盤技術指標日KD值近80高檔區間，OTC更是已達83/75以上過熱區間，且大盤及OTC同樣面臨季線及半年線反壓處，在無龍頭股帶動下漲勢要突破關卡，需要強而有力的利多訊息或是外資強力買超力量。

台股上周五指數收在1萬6888點，全周台股上漲107點，漲幅0.64%，帶動周線連三紅，也順利站回月線之上，本周將持續挑戰季線與半年線反壓。

針對本周台股走勢，保德信高成長基金經理人葉獻文指出，美國科技股超級財報高峰期即將於本周登場，包括德儀、超微、微軟、蘋果、Google等都將公布第三季財報，另外，國內也有許多科技大廠法說將舉行，屆時不論是美股財報或是台廠法說內容，除對產業未來的展望將受投資市場高度關注，亦將牽動相關供應鏈與個股股價表現，根據Refinitiv IBES數據預估，第三季美股獲利年增率預期可達32%，若美國科技股財報表現亮眼，則有望激勵台股挑戰萬七大關。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏則說，台股持續有投資機會，在大盤震盪修正下，投資價值浮現，有更多機會可以介入加碼，布局首選2022年具能見度及成長趨勢公司。儘管台股2022年整體獲利可能為負成長，但預估科技類股仍將有4.5%成長率，且產業個股差異大，主動選股更關鍵。在投資布局上，建議聚焦長期成長趨勢-AI（人工智慧）、車用電子、高速傳輸及雲端伺服器。現階段，科技股看好ASIC/IP、車用電子、高速傳輸、ABF載板、矽晶圓，傳產則以塑化、紡織、隱形眼鏡等族群較有機會。

永豐投顧表示，本周台股重要法說會有25日的盛群、26日的旺宏、聯發科、智原，27日的聯電、譜瑞，28日的穩懋、精測，29日的台達電等，鑑於台積電法說後，僅維持一天慶祝行情後，股價旋即欲振乏力，顯示追價動能薄弱，資金不若過去一路追價，主因歲末之際，國內外法人傾向保持戰果，投資策略偏向守成，另一方面財報旺季過後，利空老梗還是影響市場信心，建議個股股價走高之際可隨技術指標適時調節。

要注意的是，12月初美國債務上限議題又將上演一次，故11月～12月間，利空仍橫梗於前。加上連五日指數皆收上影線，顯示仍有賣壓，故預期指數在季線及半年線1萬7100點處壓力仍大。

台股 財報

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