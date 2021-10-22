今年僅17家開視訊股東會 比重不到1%

今年台灣本土新冠疫情嚴峻，金管會5月21日宣布史上首次延後股東會，有1931家上市櫃公司因此延後到7、8月召開，同時集保也緊急啟動應變，宣布自8月16日以後，得召開線上視訊股東會，不過實際執行公司極少，據金管會最新公布報告顯示，今年所有上市、上櫃加興櫃公司中，僅17家採視訊股東會，金管會已把明年視訊股東會列為一大重要工作，擬參酌國外相關作法，配合訂定相關子法規範及配套措施。

立法院經濟委員會要求金管會就線上股東會之公司法提案進行專題報告，今日報告內容提早出爐。金管會表示，為防疫需要及兼顧股東會順利召開，經報指揮中心同意本會於今年6月29日修正公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，開放符合一定條件之公開發行公司，於今年8月16日至8月31日期間，得採實體股東會並以視訊輔助方式召開股東會。

同時金管會也公布今年上市櫃公司股東會利用視訊輔助之召開情形。經統計結果，8月17日至8月30日總計有17家，占整體延後召開股東會家數1931家的比重不到0.88%。

其中包括上市公司8家、上櫃公司6家與公開發行公司3家召開視訊輔助股東會，金管會表示，上述公司無論是線上報到、提問、直播觀看、答覆、計票等運作順暢。

至於經濟部擬進一步修正公司法第172條之2 ，放寬公開發行公司得採視訊方式召開股東會，經濟部已參採金管會建議於今年9月19日完成公司法預告修正相關規定草案條文，公開發行股票之公司，其應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項，證券主管機關另有規定者，從其規定。等於給予上市、上櫃、興櫃公司之後召開視訊股東會法源依據。

金管會認為，上次擬定的修正條文草案已兼顧法制作業及公開發行公司實務需求，未來公司法修正通過後，金管會將參考今年推動視訊輔助方式召開股東會情形，並參酌國外相關作法，配合訂定相關子法規範及配套措施。