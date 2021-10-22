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美超級財報周、台科技廠法說 台股等喜訊

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股本周上漲107.55點，漲幅0.64%，周線連三紅，順利站回月線之上，下周將挑戰季線及半年線反壓，美國科技股超級財報周將在下周登場，國內科技廠法說會也將舉行，所釋出的訊息將牽動相關供應鏈與個股股價表現。

台股本周明顯見到法人資金回補，土洋法人同步站在買方，外資全周回補153.33億元，投信買超31.2億元，自營商買超34.14億元，三大法人合計買超218.66億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，上周晶圓龍頭大廠台積電法說會釋出樂觀訊息後，帶動本周台股多頭氣氛回籠，科技股成交比重上升至約65%，加上美股多方反應樂觀財報數據，加權指數持續站穩月線之上，兩大利多有助改善近期市場投資面偏向保守的態度，扭轉先前利多不漲的保守投資氛圍。

葉獻文強調，近期值得觀察11月將登場的拜習會，兩國是否討論鬆綁貿易關稅限制等議題，若兩國貿易關稅限制能朝正向發展如消除關稅壁壘等，進而降低全球物價，消除市場目前對通膨的疑慮，對全球金融市場將帶來相當大的正面幫助，也有利台股第4季的作夢行情表現。

針對下周台股走勢，葉獻文表示，美國科技股超級財報周高峰期即將登場，德儀、超微、微軟、蘋果、Google等都將公布第3季財報，國內也有許多科技大廠法說會將舉行，不論是美股財報或台廠法說會的內容，除對產業未來的展望將受投資市場高度關注，也將牽動相關供應鏈與個股股價表現，根據Refinitiv IBES數據預估，第3季美股獲利年增率預期可達32%，若美國科技股財報表現亮眼，有望激勵台股挑戰萬七大關。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股持續有投資機會，在大盤震盪修正下，投資價值浮現，有更多機會可以介入加碼，布局首選2022年具能見度及成長趨勢公司。

廖哲宏說，展望2022年雖仍有諸多變數，受今年高基期影響，明年全球經濟及企業獲利成長率普遍預期將放緩，不過隨著全球疫苗接種率提高，各地經濟陸續解封應可望一定程度支撐實體經濟。台股明年整體獲利可能為負成長，但預估科技類股仍將有4.5%成長率，且產業個股差異大，主動選股更關鍵。

在投資布局上，廖哲宏表示，聚焦長期成長趨勢-AI(人工智慧)、車用電子、高速傳輸及雲端伺服器。現階段，科技股看好ASIC/IP、車用電子、高速傳輸、ABF載板、矽晶圓，傳產則以塑化、紡織、隱形眼鏡等族群較有機會。

台股 財報

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