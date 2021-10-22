台股跌0.77點收16,888點 台積電收盤站上600元

台股今(22)日收盤下跌0.77點，收盤指數16,888.74點，成交量2,815.71億元；台積電（2330）收盤上漲4元，收盤價600元。台股本周上漲107.67點，連三周拉出帶下影線的紅K棒。

台股開出小高盤後，因權值股不給力，指數一路向下滑落，盤中跌破5日均線，曾跌至16,800點，隨後在台積電走高下，才又拉高指數回到平盤附近。中小型股今日表現較為活絡，元宇宙題材持續發酵，宏達電（2498）、驊訊（6237）、位速（3508）等股表現較為強勢，不過，宏達電漲停後卻爆量打開，漲勢可否延續有待觀察；智原（3035）、新唐（4919）、奇鋐（3017）、揚明光（3504）、創意（3443）及德微（3675）等股今日成交金額相對大且股價呈現強勢。

傳產股今日跌勢較重，航運股最為弱勢，塑膠、鋼鐵、電器及玻陶類股跌幅逾2%；人氣旺的鋼鐵及航運股今日拉回修正，貨櫃三雄盤中跌幅超過3%；中鋼（2002）、大成鋼（2027）走低，燁興（2007）、第一銅（2009）、春源（2010）、中鋼構（2013）、官田鋼（2017）、燁輝（2023）、彰源（2030）及新鋼（2032）等股跌幅較重；台塑（1301）、裕民（2606）、亞聚（1308）及永光（1711）今日走勢疲軟。

統一投顧表示，台股電子股成交比重上升，不過， 大盤上檔仍面臨季線及萬七關卡，成交量未能有效放大前，指數區間震盪，上檔空間不大，強勢族群輪動快速，操作難度高。通膨及縮減購債議題持續干擾資本市場，留意系統性風險，可採取低接布局策略，以政策護盤的科技權值股、高殖利率概念股、塑化股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。